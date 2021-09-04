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راديميل فالكاو يعود للدوري الأسباني من جديد

السبت 04/سبتمبر/2021 - 04:01 م
بوابة الفجر
محمد أيمن

وقع الدولي الكولومبي المخضرم راداميل فالكاو عقد جديد اليوم السبت ينضم بموجبه لفريق نادي رايو فايكانو الذي يلعب في الدوري الاسباني الممتاز.

وأكد فايكانو عودة اللاعب صاحب الخمسة وثلاثين عامًا إلى الليجا من جديد وهو الذي خاض ثلاثة مواسم مع أتلتيكو مدريد خلال الفترة بين 2011 حتى 2013.

ووقع النمر الكولومبي عقود إنضمامه لموناكو الفرنسي عام 2013 قبل أن يرحل 2019 لفريق نادي جلطة سراي وخاض معهم 43 مباراة سجل خلالهم 20 هدفًا قبل أن ينتهي العقد بين الطرفين بالتراضي.

واكن رايو فايكانو الصاعد حديثًا لليجا قد خسر أول مباراتين في الموسم ضد إشبيلية وريال سوسيداد قبل أن يحقق الفوز برباعية على غرناطة في الجولة الثالثة برباعية نظيفة.

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