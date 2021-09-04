تعرف على موعد أولى مباريات مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

يستعد مانشستر سيتي الإنجليزي لانطلاق دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم بعدما وصل فريق بيب جوارديولا المدير الفني للفريق إلي نهائي البطولة الماضية والذي وصل بها للمباراة النهائية.





وكان مانشستر سيتي الإنجليزي خسر اللقب أمام تشيلسي فى المباراة النهائية بهدف دون رد سجله اللاعب الألماني كاي هافيرتز.





ويقع مانشستر سيتي الإنجليزي فى مجموعة قوية بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم بجانب كل من لايبزيج الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي وكلوب بروج البلجيكي.





وتقام مباراة مانشستر سيتي أمام فريق لايبزيج فى مباراة الجولة الأولى لدور المجموعات يوم 15 سبتمبر القادم.



