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تعرف على ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم 2022

السبت 04/سبتمبر/2021 - 04:31 م
بوابة الفجر
علي خلاف
 تعرف على ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم 2022 

حقق المنتخب المصري الأول بقيادة حسام البدري فوزا صعبا في الجولة الماضية على منتخب أنجولا ضمن إطار منافسات الجولة الأولى من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم.

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم 2022 

منتخب مصر يتواجد بالمجموعة السادسة بتصفيات كأس الأمم الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم رفقة منتخبات ليبيا والجابون وأنجولا.

وفي نفس المجموعة تغلب منتخب ليبيا على ضيفه المنتخب الجابوني بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات المجموعة نفسها لتصفيات إفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم.

ويتصدر منتخب ليبيا المجموعة السادسة برصيد 3 نقاط، و يحتل المنتخب المصري المركز الثاني برصيد 3 نقاط، ويأتي ثالثا منتخب الجابون بدون رصيد و يليه منتخب أنجولا بالمركز الأخير بدون رصيد.

الكلمات المفتاحية

مصر الجابون وأنجولا الجابون

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