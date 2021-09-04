وفاة نجم برنامج سوبر ستار محمد لافي

رحل منذ قليل نجم برنامج "سوبر ستار" لعام 2003، محمد لافين وأعلنت عن ذلك صديقته رويدا عطية حيث نعت وفاته.



وكتبت "عطية" قائله: "محمد يا حلو القلب يا طيب وخلوق، أقول الله يرحمك والوجع الذي أشعر به لا يوصف، يا رفيق ذكرياتنا بالمرّ والحلو. ستبقى بالقلب دائمًا يا غالي.



وأضافت قائله:" الله يصبرنا على فراقك ويصبر أهلك وكل محبينك، هيك ارتحت يا لافي رحت لمكان أحلى ما فيه زعل ولا تعب، إنا لله وإنا إليه راجعون".