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وفاة نجم برنامج سوبر ستار محمد لافي

السبت 04/سبتمبر/2021 - 05:02 م
بوابة الفجر
مي مرسي
رحل منذ قليل نجم برنامج "سوبر ستار" لعام 2003، محمد لافين وأعلنت عن ذلك صديقته رويدا عطية حيث نعت وفاته.

وكتبت "عطية" قائله: "محمد يا حلو القلب يا طيب وخلوق، أقول الله يرحمك والوجع الذي أشعر به لا يوصف، يا رفيق ذكرياتنا بالمرّ والحلو. ستبقى بالقلب دائمًا يا غالي.

وأضافت قائله:" الله يصبرنا على فراقك ويصبر أهلك وكل محبينك، هيك ارتحت يا لافي رحت لمكان أحلى ما فيه زعل ولا تعب، إنا لله وإنا إليه راجعون".

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