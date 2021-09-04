"بدرجة وزير مفوض" تعرف على مسؤول العلاقات الدولية بوزارة السياحة والآثار

أصدر وزير السياحة والآثار قرارا بتكليف الوزير المفوض داليا عبد الفتاح بديوان عام وزارة الخارجية، للإشراف العام على الادارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بوزارة السياحة والآثار لمدة عام، وذلك خلفا للمستشار عبد المحسن الشافعي الذي تولي مهام منصبه الجديد بالسفارة المصرية بتونس.



وتسلمت الوزير المفوض داليا عبد الفتاح مهام منصبها كمشرف عام على الادارة العامة للعلاقات الدولية و الاتفاقيات، فور عودتها من كندا حيث كانت تشغل منصب قنصل مصر بمونتريال، و ذلك بعد قرار وزير الخارجية بالموافقة على الندب.



يأتي القرار في إطار سياسة الوزارة بالاستعانة بالكوادر التخصصية ذات الخبرة، الأمر الذي يساهم في دفع حركة العمل بالوزارة على أكمل وجه.



وتدرجت الوزير مفوض داليا عبد الفتاح في العمل الدبلوماسي وتقلدت العديد من المناصب القيادية بوزارة الخارجية، منها منصب قنصل مصر في مدينة مونتريال بكندا، ونائب سفير مصر في اليونان، ونائب مدير ادارة التعاون الدولي و مسئول ملف التنمية المستدامة في شؤون الأمم المتحدة بوزارة الخارجية و مدير قسم الزيارات بقطاع المراسم بوزارة الخارجية.