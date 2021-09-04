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استعدادات مكثفة بالأقصر تميهدًا لافتتاح طريق الكباش (صور)

السبت 04/سبتمبر/2021 - 04:47 م
بوابة الفجر
طاهر الحساني
أجري المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، اليوم السبت، جولة ميدانية، تابع خلالها المشروعات الجارية لتطوير بمدينة الأقصر بما يليق بمكانتها السياحية والمناطق المحيطة بالمعابد وطريق الكباش، تمهيدًا لافتتاحه في احتفالية كبري سيتم اقامتها خلال آخر العام الجاري.

شارك في الجولة كل من محمد عبد الفتاح سكرتير عام المحافظة واللواء دكتور عماد ابو العزايم سكرتير مساعد المحافظة والمهندس أسعد مصطفي مستشار المحافظ للمشروعات.

بدأت جولة المحافظ بتفقد طريق المطار والجداريات المواجهة للبوابات بطول الطريق، وتفقد أعمال التطوير للنافورة القائمة وإنشاء الميادين في مسار الطريق.

كما تابع المحافظ اعمال إحلال وتجديد الطريق ورفع كفاءته من خلال تكثيف اعمال التشجير والزراعة والدهانات والبلدورات والأرصفة.

وخلال الجولة وجه المحافظ بضرورة الالتزام الشديد بالجدول الزمني لتنفيذ كافة المشروعات الجارية لسرعة الانتهاء منها وفقًا للخطط التي تم وضعها، وكذا توحيد ألوان دهان المنازل علي طريق المطار وطريق الكباش وطريق المسار السياحي مع التنسيق الجمالي والحضاري لكافة الأعمال الإنشائية الجارية.
استعدادات مكثفة بالأقصر تميهدًا لافتتاح طريق الكباش (صور)
استعدادات مكثفة بالأقصر تميهدًا لافتتاح طريق الكباش (صور)
استعدادات مكثفة بالأقصر تميهدًا لافتتاح طريق الكباش (صور)
استعدادات مكثفة بالأقصر تميهدًا لافتتاح طريق الكباش (صور)
استعدادات مكثفة بالأقصر تميهدًا لافتتاح طريق الكباش (صور)
استعدادات مكثفة بالأقصر تميهدًا لافتتاح طريق الكباش (صور)
استعدادات مكثفة بالأقصر تميهدًا لافتتاح طريق الكباش (صور)
استعدادات مكثفة بالأقصر تميهدًا لافتتاح طريق الكباش (صور)

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