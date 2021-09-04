هاني سلامة على شاطئ البحر في أحدث ظهور

تألق الفنان هاني سلامة، في أحدث ظهور له عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهر "سلامة" أثناء استمتاعه بالإجازة الصيفية، على شاطئ البحر وهو مرتدي قميص أبيض، وشورت، كما اعتمد على ارتداء نظارة شمس في إطلالته.



يذكر أن آخر أعمال هاني سلامة، مشاركته في مسلسل "بين السما والأرض" مع عدد من الفنانين منهم غادة عادل، يسرا اللوزى، سوسن بدر، نجلاء بدر، نورهان، ندى موسى، أحمد بدير، منى عبد الغنى، محمود الليثى، أحمد السلكاوى، مصطفى درويش.