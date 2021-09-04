نانسي عجرم تشعل حفل زفاف شقيقها

أحيت الفنانة نانسي عجرم، حفل زفاف شقيقها نبيل عجرم، حيث شارك عدد من محبيها عدد من الفيديوهات والصور من الحفل.



وقدمت "عجرم" عدد من الأغاني منها: ""لون عيونك" و"سلامات" و"حياة".



وأحيت نانسي عجرم مؤخرا حفل ختام سهرات المسرح الروماني لعام 2021، وأشعلت نانسي الحفل بالعديد من أغانيها التي تألقت بهاطوال مشوارها الفني منها "مين ده اللي نسيك"، "سلامات" التي اطلقتها مؤخرا، بالإضافة إلى "آه ونص"، "أنت إيه" و"يا بنات" و"انت مصري".. وغيرها ممن طالب بها معجبيها وسط آجواء من البهجة والرقصات التي امتدت حتي نهاية الحفل.