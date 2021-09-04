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ساندي عن سمكري البنى ادمين: شخص مزور بطاقته وكان هيجبلي شلل

السبت 04/سبتمبر/2021 - 05:35 م
بوابة الفجر
مي شاهين
نشرت الفنانة ساندي، عبر خاصية ستوري على صفحتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، صورة من البيان الصادر من النقابة العامة للعلاج الطبيعي بوقف سمكري البنى ادمين عن ممارسة المهنة، ومنع التعامل معه، لأنه لا يمتلك شهادة الطب من كلية العلاج الطبيعي.


وعلقت قائلة:"مزور بطاقة أنه خريج علاج طبيعي وكان هيجيبلي شلل لأن طرقع في اتجاه عكس الغضروف ودا ضاغطة على النخاع الشوكي لأنه واحد مش دارس.. واحد خريج كلية سياحة وفنادق".


يذكر أن نشرت المطربة ساندي، عبر حسابها الشخصي على الانستجرام، تعليقًا على الفيديو الخاص بها، والذي تظهر به فوق قمة الهرم الأوسط، منشور يفيد أن الفيديو تم بتقنية الجرافيكس وليس حقيقيًا.

وتابعت ساندي أن صعود الهرم أمر خطير، ونحذر منه، ولا نشجع على هذا الفعل، والفيديو تم عمله بتقنية الجرافيكس لتركيب مشهد الصعود فوق قمة الهرم.

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