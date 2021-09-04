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باكستان: إعطاء أكثر من 60 مليون جرعة لقاح ضد كورونا

السبت 04/سبتمبر/2021 - 04:58 م
بوابة الفجر


أعلن مركز القيادة والعمليات الوطني في باكستان، اليوم السبت، أن عدد جرعات لقاح كوفيد-19 المعطاة في البلاد حتى الآن تجاوز حاجز الـ60 مليون جرعة.

وقال المركز- في تغريدة عبر صفحته الرسمية على "تويتر"- إن عدد جرعات اللقاح المعطاة يوم 3 سبتمبر بلغ مليونا و151 ألفًا و390 جرعة، ليبلغ إجمالي عدد الجرعات المعطاة حتى الآن 60 مليونًا و536 ألفًا و148 جرعة، مضيفا أن باكستان تجاوزت علامة الـ60 مليون جرعة".

وكان المركز قد أعلن، في وقت سابق اليوم، تسجيل 3 آلاف و980 إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد منذ بداية تفشي الوباء إلى مليون و175 ألفا و558 إصابة، فيما سُجلت خلال الفترة نفسها 79 وفاة جديدة جراء الإصابة بالمرض، ليصل إجمالي الوفيات إلى 26 ألفًا و114 حالة.

جدير بالذكر، أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الولايات المتحدة أيضا دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد- 19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وحذرت الصحة العالمية من أن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في العديد من دول الشرق الأوسط قد تكون لها عواقب وخيمة، إذ يفاقمها انتشار سلالة دلتا من الفيروس وقلة توافر اللقاحات المضادة له.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

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