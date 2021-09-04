كارتيرون يعطي الضوء الأخضر لرحيل ثنائي الزمالك.. ويرفض رحيل الصخرة

استقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على رحيل ثنائي الفريق خلال الفترة المقبلة لعدم الحاجة إلى خدماته الفنية خلال الموسم المقبل.





وبات محمود عبد العزيز قريبًا من الانتقال إلى صفوف نادي فيوتشر إف سي "كوكاكولا سابقاً" من أجل تدعيم صفوف الفريق بداية من الموسم الجديد.





ومن ناحية أخري، حسم الفرنسي كارتيرون، موقفه النهائي بشأن محمد عبد الغني مدافع الأبيض، من الرحيل عقب نهاية الموسم الجاري.





وارتبط اسم محمد عبد الغني بالدخول في صفقة تبادلية مع بيراميدز للتعاقد مع الثلاثي أحمد أيمن منصور ونبيل عماد دونجا وعبد الله السعيد.





حيث كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، عن تمسك كارتيرون باستمرار محمد عبد الغني ضمن صفوف الفريق في الموسم القادم، ورفض رحيله.



