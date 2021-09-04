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ميسي يعلن جاهزيته لموقعة البرازيل في تصفيات المونديال

السبت 04/سبتمبر/2021 - 05:00 م
ميسي
ميسي
وكالات
تدرب منتخب الأرجنتين في ساو باولو قبيل مواجهة البرازيل غدا الأحد، بعد الفوز 1-3 على فنزويلا في كاراكاس، ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وشارك ليونيل ميسي بشكل طبيعي في التدريبات التي أجراها المدرب ليونيل سكالوني أمس الجمعة، بعد أن كان لاعب باريس سان جيرمان قد أثار قلق الأرجنتينيين بعد تعرضه لالتحام قوي أثناء مواجهة فنزويلا.

وأجرى اللاعبون الأساسيون في مباراة الخميس تدريبات خفيفة داخل صالة ألعاب القوى، حيث شوهد ميسي على متن دراجة كهربائية، خاض الاحتياطيون تدريبا كاملا بالكرة بملعب باركي ساو جورجي الخاص بنادي كورينثيانز.

كانت بعثة منتخب الأرجنتين قد وصلت مطار ساو باولو الدولي أمس الجمعة بعد انطلاقها من كاراكاس فجر أمس، وفور انتهاء اللقاء، وأمضت باقي اليوم بفندق ماريوت المطار لنيل قسط من الراحة.

وتتصدر البرازيل جدول تصفيات كونميبول المؤهلة للمونديال بالعلامة الكاملة 21 نقطة من 7 مواجهات، تليها الأرجنتين في الوصافة بـ15 نقطة، خلفها الإكوادور ولديها 12 نقطة في المركز الثالث، وراءهم أوروجواي رابعة بـ9 نقاط وهو نفس رصيد كولومبيا صاحبة المركز الخامس المؤهل لخوض الملحق.

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