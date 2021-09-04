والد الطفلة مارينا التي تنبأت بوفاتها: أصيبت بمرض نادر وأجرت 10 عمليات (فيديو)

وتابع والد الطفلة "مارينا" التي تنبأت بوفاتها بعد معاناتها مع مرض نادر أصابها، أنه تفاجأ بتداول رسالة ابنته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولا يعلم من قام بنشرها، موضحًا أن هناك كثير من الأطفال مرضى ولكن ما فرق مع ابنته انها كتبت هذه الرسالة، منوهًا بأنها كتبت أشياء أخرى تؤكد أنها كان لديها يقين بأنها ستنتقل وأن الموضوع مسألة وقت.





وقال: "مارينا كانت طفلة ذكية جدًا وكانت من الأوائل في دراستها، وكانت تناقش الأطباء حول حالتها الصحية والوقت الذي تجري في العملية ونسبة خطورتها، معقبًا: "عملنا 10 عمليات كنت بخيرها تعمل العملية عند الدكتور ده ولا ده وكنا أصدقاء وكانت تتقبل كل شيء ولا تخاف بشرط أن تتحدث معها بكل صراحة".

قال ميلاد حنا، والد الطفلة "مارينا" التي تنبأت بوفاتها منذ 3 أشهر بعد معاناتها مع مرض نادر أصابها، إن نجلته كانت تبلغ من العمر 11 عام و9 أشهر، موضحًا أن توصيتها في رسالتها التي تنبأت فيها بوفاتها بتوزيع الكحك والبسكوت ليس على روحها، وإنما هي عادات تتم في صيام العذراء كل عام، وكانت تصنعه هي ووالدتها وتوزعه علي الجيران مسلمين ومسيحيين.وأضاف "حنا"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "MBC مصر 2"، اليوم السبت، أن ابنته منذ 4 أعوام أصيبت بورم نادر جدًا تحت اللسان، وخضعت لأول جراحة في عام 2018، ثم أجرت بعد ذلك 10 عمليات جراحية، موضحًا أن الرسالة التي كتبتها للتنبؤ بوفاتها كتبتها منذ فترة بكراستها، ولم يهتموا بها، ورأوا أنا طفلة تلعب.