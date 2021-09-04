أول رد من نوال الزغبي بعد تغريدتها "الله مثل الأكسجين"

نشرت الفنانة نوال الزغبي، عبر صفحتها على موقع التدوينات القصيرة الشهير "تويتر" تغريدة تقول فيها:"الله مثل الأكسجين، لا يمكنك رؤيته، لكنك بحاجة إليه للبقاء على قيد الحياة.".



وتعرضت الفنانة نوال الزغبي لهجوم عنيف من رواد السوشيال ميديا حيث اعتبروها اهانه للذات الإلهي حيث كتب احد المتابعين:"ليس كمثله شيء.. الله تحتاجينه بالآخرة، ولكن الأكسجين مؤقت الحاجة له".



وكتب اخر:" التغريدة غير موفقة.. ما بيصير تشبيه الله عز وجل بأي شيء كان، لأنه رب العالمين خالق كل شيء.. بعرف أنها نية طيبة كتبتيها، بس ها الشيء خطأ".



فقامت متابعه بالدفاع عنها قائلة:" معروف قصدها لنوال بس أنتم ناس بتحبو تتفلسفوا.. شعب حافظ مش فاهم".



لتقوم نوال الزغبي بإعادة نشر التغريدة مؤيدة كلامها وعلقت قائلة: "للاسف".



يذكر أن أخر أعمال الفنانة نوال الزغبي، أغنية" عليه ابتسامه " باللهجة الخليجية، وحققت نجاح كبير فور طرحها على موقع الفيديوهات الشهير" يوتيوب ".