هجوم على نوال الزغبي بسبب تغريدة.. تفاصيل

علقت الفنانة نوال الزغبي، على الهجوم عليها بسبب تغريدة لها مثيرة للجدل عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".



وأعادت "الزغبي" نشر تغريدة لإحدى متابعيها ترد على هجوم الجمهور عليها والتي كتبت قائله: "معروف قصدها لنوال بس أنتم ناس بتحبو تتفلسفوا.. شعب حافظ مش فاهم"، لتعلق عليها "الزغبي" قائله: "للأسف".



وكانت التغريدة المثيرة للجدل لـ نوال الزغبي كالآتي: " الله مثل الأكسجين، لا يمكنك رؤيته، لكنك بحاجة إليه للبقاء على قيد الحياة".