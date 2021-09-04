Advertisements

هجوم على نوال الزغبي بسبب تغريدة.. تفاصيل

السبت 04/سبتمبر/2021 - 05:16 م
بوابة الفجر
مي مرسي
علقت الفنانة نوال الزغبي، على الهجوم عليها بسبب تغريدة لها مثيرة للجدل عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وأعادت "الزغبي" نشر تغريدة لإحدى متابعيها ترد على هجوم الجمهور عليها والتي كتبت قائله: "معروف قصدها لنوال بس أنتم ناس بتحبو تتفلسفوا.. شعب حافظ مش فاهم"، لتعلق عليها "الزغبي" قائله: "للأسف".

وكانت التغريدة المثيرة للجدل لـ نوال الزغبي كالآتي: " الله مثل الأكسجين، لا يمكنك رؤيته، لكنك بحاجة إليه للبقاء على قيد الحياة".

أخبار تهمك

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم صفقة نارية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. لاعبو برشلونة ينقلبون على رونالد كومان

منذ ساعتين و 48 دقيقة

عاجل.. منصور" يصدم عملائه بشأن سيارات أوبل

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. بيراميدز يزاحم الأهلي على الصفقة الذهبية

منذ حوالي 5 ساعات

تعليق ناري لعمرو أديب على فوز الزمالك بالدوري

منذ حوالي 19 ساعة

الأهلي يحسم صفقتين جديدتين لتدعيم صفوفه

منذ حوالي 7 ساعات

وفاة نجم برنامج سوبر ستار محمد لافي

منذ ساعة و 15 دقيقة

عاجل.. الأهلي ينهي صفقتين من العيار الثقيل

منذ يومين

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر في مواجهة الجابون

منذ ساعتين و 48 دقيقة

عاجل.. إنفراجة جديدة في أزمة إيقاف شيكابالا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الخطيب يتخذ قرارًا صادمًا بشأن لجنة تخطيط الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

مفاجأة مدوية.. الأهلي ينقلب على الدينامو ويهدده بالتجميد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تصريح جديد من السيسي عن السد الإثيوبي

منذ حوالي 4 ساعات

تطورات الصفقة التبادلية المرتقبة بين الزمالك وبيراميدز

منذ أقل من ساعتين

كارتيرون يعطي الضوء الأخضر لرحيل ثنائي الزمالك.. ويرفض رحيل الصخرة

منذ ساعة و 18 دقيقة

ضياء السيد قرار استبعاد أحمد عبدالقادر من المنتخب صائب

منذ حوالي 7 ساعات
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
05:02 م

وفاة نجم برنامج سوبر ستار محمد لافي

عاجل.. تصريح جديد من السيسي عن السد الإثيوبي

02:20 م

عاجل.. إنفراجة جديدة في أزمة إيقاف شيكابالا

12:30 م

الأهلي يحسم صفقتين جديدتين لتدعيم صفوفه

11:03 ص

مفاجأة مدوية.. الأهلي ينقلب على الدينامو ويهدده بالتجميد

02:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: نصف الرئيس الذى حكم أفغانستان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة.. واحدة بواحدة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٠».. على عبد الخالق الموهوب «٢-٣»

ads
Advertisements