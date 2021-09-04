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بإطلالة مشرقة.. هنا الزاهد في أحدث ظهور

السبت 04/سبتمبر/2021 - 05:52 م
بوابة الفجر
مي شاهين
شاركت الفنانة هنا الزاهد جمهورها، صورة من استمتاعها بأجازتها الصيفية.

حيث نشرت عبر صفحتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، صورة لها مشرقة بلايف جاكت.

وعلقت قائلة: قل سنلتقي مجددا".

يذكر أن كشفت هنا الزاهد عن تفاصيل إصابتها بفيروس كورونا أثناء تصوير مسلسلها "حلوة الدنيا سكر"، من خلال برنامج معكم التي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، ويعرض علي قناة cbc.

حيث قالت إنها أجرت مسحة السفر، وعندما كانت تصور آخر مشهد لحكايتها مع احمد حاتم جائت مساعدتها وقالت لها:" انتي عندك كورونا" وارتدا جميع من في اللوكيشن الماسك وقال لها المخرج خالد الحلفاوي عندما توترت "انتي عندك كورونا يبقي احنا كلنا لبسنا اهدي ".

والجدير بالذكر أن الفنانة هنا الزاهد شاركت في السباق الرمضاني الماضي في مسلسل "النمر" وهو من بطولة محمد إمام، هنا الزاهد، نيرمين الفقي، محمد رياض، بيومي فؤاد، علاء مرسي، ومن إخراج شيرين عادل، تأليف محمد صلاح العزب.

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