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تعرف على أرقام عمار حمدي وأحمد عبد القادر بعد عودتهما إلى الأهلي

السبت 04/سبتمبر/2021 - 05:30 م
عمار حمدي وأحمد عبد القادر
عمار حمدي وأحمد عبد القادر
بسمة الجاويش
أعلن النادي الأهلي رسميًا عودة اللاعب عمار حمدي لاعب نادي الاتحاد السكندري المعار إلى صفوف النادي بالإضافة إلى عودة اللاعب أحمد عبد القادر لاعب نادي سموحة المعار أيضًا، لنتعرف على أرقامهم ومشاركاتهم مع الاتحاد وسموحة.

أرقام أحمد عبد القادر مع سموحة :
- شارك في 27 مباراة.
- سجل 9 أهداف.
- صنع 5 أهداف.
- حصل على 4 بطاقات صفراء.

انتقالات اللاعب :
انتقل اللاعب من النادي الأهلي عام 2020 إلى نادي سموحة على سبيل الإعارة وعاد اليوم للأهلي بعد انتهاء إعارته.

أرقام عمار حمدي مع الاتحاد :
- شارك في 31 مباراة.
- سجل هدف.
- حصل على أربع بطاقات صفراء.

انتقالات اللاعب :
- بدأ يلعب بنادي النصر عام 2017 ثم انتقل إلى النادي الأهلي عام 2018.
- ثم إلى نادي الاتحاد السكندري عام 2018 على سبيل الإعارة.
- ثم عاد للأهلي مرة أخرى عام 2019.
- ثم إلى نادي طلائع الجيش على سبيل الإعارة عام 2020.
- ثم للاتحاد السكندري بنهاية عام 2020 ثم عاد للأهلي اليوم عقب انتهاء إعارته.

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