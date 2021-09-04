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أسعار الذهب فى مصر خلال تعاملات اليوم

السبت 04/سبتمبر/2021 - 05:15 م
بوابة الفجر

استقرت أسعار الذهب فى مصر، اليوم السبت ٤ سبتمبر ٢٠٢١، عند نفس معدلاتها، وسجل عيار ٢١ الأكثر انتشارًا في مصر سعر 792 للجرام الواحد


وإليكم بالتفصيل أسعار الذهب في مصر: 


سجل عيار ١٨ سعر ٦٧٩ جنيها

سجل عيار ٢١ سعر ٧٩٢ جنيها.

سجل عيار ٢٤ سعر ٩٠٥ جنيها

الجنيه الذهب سعر ٦٣٣٦ جنيها


وأفادت مصادر بشعبة الذهب بالغرفة التجارية، أنه حتى الآن لا توجد أي مؤشرات اقتصادية ممكن أن تؤثر على أسعار الذهب العالميةوبالتالي انعكاسها محليا، لذلك فالوقت حاليا مناسب جدا لمن يرغب في شراء الذهب

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