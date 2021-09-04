Advertisements

مي عمر بإطلالة صيفية أنيقة عبر "إنستجرام"

السبت 04/سبتمبر/2021 - 06:28 م
بوابة الفجر
مي مرسي
شاركت الفنانة مي عمر، صورة من أحدث جلسات تصوير لها، عب حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "عمر" بفستان صيفي أنيق، به عدد من الألوان كما اعتمدت على الميك أب الصاخب، وتركت شعرها منسدلا على كتفها مما آثار إعجاب الجمهور وتفاعله.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة مي عمر مشاركتها في السباق الرمضاني الماضي، من خلال مسلسل "نسل الأغراب" مع عدد من الفنانين منهم أحمد السقا وأمير كرارة.
مي عمر بإطلالة صيفية أنيقة عبر "إنستجرام"
مي عمر بإطلالة صيفية أنيقة عبر "إنستجرام"
مي عمر بإطلالة صيفية أنيقة عبر "إنستجرام"
مي عمر بإطلالة صيفية أنيقة عبر "إنستجرام"

الكلمات المفتاحية

الفجر اخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

كارتيرون يعطي الضوء الأخضر لرحيل ثنائي الزمالك.. ويرفض رحيل الصخرة

منذ ساعتين و 43 دقيقة

عاجل.. لاعبو برشلونة ينقلبون على رونالد كومان

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي ينهي صفقتين من العيار الثقيل

منذ يومين

وفاة نجم برنامج سوبر ستار محمد لافي

منذ ساعتين و 41 دقيقة

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم صفقة نارية

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. بيراميدز يزاحم الأهلي على الصفقة الذهبية

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. إنفراجة جديدة في أزمة إيقاف شيكابالا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الخطيب يتخذ قرارًا صادمًا بشأن لجنة تخطيط الأهلي

منذ يوم

عاجل - تعرف على شرط بن شرقي لتجديد عقد مع الزمالك

منذ 42 دقيقة

الأهلي يحسم صفقتين جديدتين لتدعيم صفوفه

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة مدوية.. الأهلي ينقلب على الدينامو ويهدده بالتجميد

منذ حوالي 5 ساعات

تطورات الصفقة التبادلية المرتقبة بين الزمالك وبيراميدز

منذ حوالي 3 ساعات

ضياء السيد قرار استبعاد أحمد عبدالقادر من المنتخب صائب

منذ حوالي 8 ساعات

حقيقة امتلاك "مستقبل وطن" لنادي فيوتشر إف سي

منذ ساعة و 13 دقيقة

عاجل - الأهلي يقترب من ضم نجم بيراميدز

منذ ساعة و 17 دقيقة

عاجل.. تصريح جديد من السيسي عن السد الإثيوبي

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

بالأسود.. مى عمر تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

بالأبيض.. مي عمر تتألق في أحدث جلسة تصوير لها

بوسي تبهر جمهورها بمكياج صاخب في أحدث ظهور

مي عمر تتألق بأحدث ظهور لها عبر "إنستجرام"

بفستان أنيق.. مي عمر تغازل جمهورها في أحدث ظهور لها

مي عمر تتألق في صورة جديدة من خطوبة شقيقة زوجها

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
05:02 م

وفاة نجم برنامج سوبر ستار محمد لافي

عاجل - الأهلي يقترب من ضم نجم بيراميدز

06:26 م

عاجل.. تصريح جديد من السيسي عن السد الإثيوبي

02:20 م

عاجل.. إنفراجة جديدة في أزمة إيقاف شيكابالا

12:30 م

الأهلي يحسم صفقتين جديدتين لتدعيم صفوفه

11:03 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: نصف الرئيس الذى حكم أفغانستان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة.. واحدة بواحدة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٠».. على عبد الخالق الموهوب «٢-٣»

ads
Advertisements