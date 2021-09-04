مي عمر بإطلالة صيفية أنيقة عبر "إنستجرام"

شاركت الفنانة مي عمر، صورة من أحدث جلسات تصوير لها، عب حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت "عمر" بفستان صيفي أنيق، به عدد من الألوان كما اعتمدت على الميك أب الصاخب، وتركت شعرها منسدلا على كتفها مما آثار إعجاب الجمهور وتفاعله.



يذكر أن آخر أعمال الفنانة مي عمر مشاركتها في السباق الرمضاني الماضي، من خلال مسلسل "نسل الأغراب" مع عدد من الفنانين منهم أحمد السقا وأمير كرارة.