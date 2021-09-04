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جدول مواعيد مباريات برشلونة في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا

السبت 04/سبتمبر/2021 - 05:30 م
بوابة الفجر
محمد جمال
يسعي فريق برشلونة الإسباني تحت قيادة رونالد كومان المدير الفني للبلوجرانا فى المنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا الموسم القادم بعد المستويات المتوسطة الذي يقدمها الفريق منذ مدة طويلة.

وأسفرت قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا على وجود برشلونة فى مجموعة قوية تضم كل من بايرن ميونيخ الألماني وبنفيكا البرتغالي ودينامو كييف الأوكراني.

جدول مواعيد مباريات برشلونة في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا:-

برشلونة ضد بايرن ميونخ يوم الثلاثاء 14 سبتمبر
بنفيكا ضد برشلونة يوم الأربعاء 29 سبتمبر
برشلونة ضد دينامو كييف يوم الأربعاء 20 أكتوبر
دينامو كييف ضد برشلونة يوم الثلاثاء 2 نوفمبر
برشلونة ضد بنفيكا يوم الثلاثاء 23 نوفمبر
بايرن ميونخ ضد برشلونة يوم الأربعاء 8 ديسمبر.

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