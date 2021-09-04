لهذا السبب.. بريطانيا تستعد لانفاق 60 مليار استرليني الشهر المقبل









تستعد بريطانيا لإنفاق ٦٠ مليار جنيه استرليني الشهر المقبل بواقع قيمة تصل ل3%من الناتج الإجمالي لبريطانيا ويقسم هذا المبلغلنصفين 30 مليار مخصصة لمواجهة كورونا و30مليار أخرى سيتم إنفاقها على التعليم ورفع المهارات الرقمية وخفض الانبعاثات الكربونيةفي منافسة قوية من قبل انجلترا أصبح الدولة الأولى صفريا بحلول عام 2025

وذكرت وكالة أنباء بلومبرج ان عجز الميزانية في الأشهر الأربعة الأولى من السنة المالية كان يزيد قليلاً على نصف المستوى الذي كان عليهقبل عام، تاركاً الاقتراض للعام بأكمله في طريقه ليكون دون مستوى نسبة 10.3% من الناتج المحلي الإجمالي التي توقعتها هيئة الرقابةالمالية في مارس.





ويرى مصرف "غولدمان ساكس غروب".

أن هذا التحسن للناتج المحلي الاجمالي يعود إلى حدٍ كبير لانتعاش اقتصادي أقوى من المتوقع، مما أدى إلى زيادة الإيرادات الضريبية.