انطلاق امتحانات الدور الثاني للإعدادية والثانوية الأزهرية

انطلقت اليوم السبت أعمال امتحانات الدور الثاني للشهادتين الإعدادية والثانوية الأزهرية، حيث أدى طلاب القسم العلمي الامتحان في مواد الفقه والجبر والهندسة الفراغية، بينما أدى طلاب القسم الأدبي الامتحان في مادتي الفقه والتوحيد، فيما أدى طلاب شعبة البعوث الإسلامية الامتحان في مادتي الفقه والإنشاء، كما أدى طلاب الشهادة الإعدادية الامتحان في مادتي القرآن الكريم والفقه.





وأكد تقرير غرفة العمليات المركزية للامتحانات الأزهرية، أن امتحانات اليوم سادتها حالة من الاستقرار والانتظام، دون رصد شكاوى تتعلق بصعوبة الامتحانات أو عدم مناسبتها للزمن المقرر، كما تم التأكد من توفر أدوات التعقيم والتطهير بكافة اللجان، والالتزام بالإجراءات الاحترازية.



