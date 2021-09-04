باللون اللافندر.. درة تتألق في إطلالة صباحية

تألقت الفنانة درة، في أحدث ظهور لها، حيث شاركت بعض الصور عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت درة بإطلالة صباحية أنيقة، حيث ارتدت فستان صيفي باللون البنفسجي الفاتح، واعتمدت على الميك أب الهادئ وتفاعل معها عدد من الجمهور من خلال خاصية التعليقات معبرين عن إعجابهم بهذه الإطلالة الهادئة.



وكانت آخر أعمال درة مسلسل "بين السماء والأرض" مكون من 15 حلقة فقط، ومأخوذ عن قصة للأديب العالمي نجيب محفوظ وسيناريو وحوار إسلام حافظ ومن إخراج ماندو العدل، ويشارك في بطولته هاني سلامة ودرة وأحمد بدير وسوسن بدر ويسرا اللوزي ونجلاء بدر ومحمد لطفي ومحمد ثروت.



