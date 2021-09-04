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العربي للمجتمعات العمرانية يكشف فرص الشركات المصرية في إعادة إعمار العراق

السبت 04/سبتمبر/2021 - 05:40 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ

قال المهندس داكر عبد اللاه نائب رئيس الاتحاد العربي للمجتمعات العمرانية عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الاعمال المصريين ان مؤتمربغداد لتعزيز التعاون والشراكة الذي عقد مؤخرا بالعراق بمشاركة متميزة من الرئيس عبد الفتاح السيسي بجانب ما حققه من مكاسبسياسية وخلق طريق جديد للتعاون المشترك البناء بين الاشقاء والاصدقاء بمختلف البلدان قائم على الاحترام المتبادل وعدم  تدخل الدول في  في شئون دول اخرى الا انه حقق ايضا خطوة مهمة على طريق الاصلاح الاقتصادي والتنمية والبناء لدولة العراق الشقيقة.


واشار المهندس داكر عبد اللاه في تصريحات له الى ان  مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي القوية بالمؤتمر فتحت الطريق امام فرصكبيرة للشركات المصرية بمختلف انشطتها في اعادة الاعمار في العراق  بهدف نقل التجربة المصرية في التنمية الى العراق الشقيق منخلال الشركات المصرية والدعم الفني.


ونوه الى وجود فرص كبيرة لشركات المقاولات المصرية للاستفادة من مشروعات إعادة إعمار العراق خاصة مع تعددها والتي تقدر بحسبالبيانات الرسمية الصادرة عن وزارة التخطيط العراقية حوالي 88.2 مليار دولار


واكد المهندس داكر عبد اللاه ان الاتفاقيات التي وقعها رئيس الوزراء دمصطفى مدبولي خلال زيارته للعراق في وقت سابق وتصل الى ١٥اتفاقية تقريبا وزيارة نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة مؤخرا ايضا تهدف الى زيادة التبادل التجاري مع العراق وتغطية احتياجاتالسوق العراقي من المنتجات المصرية مما يترتب عليه زيادة الصادرات بمختلف القطاعات .


وقال داكر نحن في مصر لدينا شركات مقاولات ومطورون عقاريون متميزون جدا وعلى كفاءة عالية والعراق تحتاج الى اعادة اعمار  البنيةالتحتية من مياه وصرف صحي وكهرباء وانشاءات وعقارات ونحن لنا فرص كبيرة من خلال الشركات المصرية القوية لاعادة الاعمار.

واشار  داكر الى ان الوضع حاليا في العراق تحت السيطرة مع تراجع المشاكل والقلاقل الامنية بعد فرض حكومة الكاظمي السيطرة علىالبلاد والقضاء على المخططات الارهابية والقائمين  عليها  وهذا يشجع الشركات واصحاب الاعمال على التحرك نحو السوق العراقي .

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