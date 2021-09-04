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أحمد صلاح حسني مع ابنته في أحدث ظهور

السبت 04/سبتمبر/2021 - 07:14 م
بوابة الفجر
مي مرسي
شارك الفنان أحمد صلاح حسني، صورة له مع ابنته، وذلك عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر أحمد صلاح حسني، على شاطئ البحر أثناء استمتاعه بالإجازة الصيفية مع ابنته، وتفاعل مع الصورة عدد كبير من الجمهور.

ويعد مسلسل «الدايرة» هو آخر أعمال الفنان أحمد صلاح حسني، الذي عُرض في الموسم الشتوي الماضي، وتكون من 45 حلقة، وشاركه التمثيل كل من الفنانة إيمان العاصي، ومها أبوعوف، ومحمد على رزق، ومحمود حافظ.
أحمد صلاح حسني مع ابنته في أحدث ظهور
أحمد صلاح حسني مع ابنته في أحدث ظهور

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