أحمد صلاح حسني مع ابنته في أحدث ظهور

شارك الفنان أحمد صلاح حسني، صورة له مع ابنته، وذلك عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهر أحمد صلاح حسني، على شاطئ البحر أثناء استمتاعه بالإجازة الصيفية مع ابنته، وتفاعل مع الصورة عدد كبير من الجمهور.



ويعد مسلسل «الدايرة» هو آخر أعمال الفنان أحمد صلاح حسني، الذي عُرض في الموسم الشتوي الماضي، وتكون من 45 حلقة، وشاركه التمثيل كل من الفنانة إيمان العاصي، ومها أبوعوف، ومحمد على رزق، ومحمود حافظ.