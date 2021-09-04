الالومنيوم يبدأ معسكره بالإسكندرية استعداداً للموسم الجديد

يستهل فريق نادي الالومنيوم بقيادة ياسر رضوان المدير الفني للفريق في السادسة من مساء اليوم أولى تدريباته في معسكر الفريق بالأكاديمية البحرية بالإسكندرية استعداداً للموسم الجديد في دوري القسم الثاني.





وأعلن الجهاز الفني للفريق خوضه 5 مباريات ودية خلال معسكر الفريق بالأكاديمية البحرية بالإسكندرية، والتي سوف يحددها مساء اليوم واعلان جدول تلك المباريات.





وخاض فريق الالومنيوم مبارتين قبيل التوجه للإسكندرية لخوض معسكر الإعداد الأخير استعداداً لمباريات دوري القسم الثاني، حيث فاز على فرشوط بثنائية نظيفة، وعلى منتخب قنا بثلاثة أهداف مقابل هدف.