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مدرب بلجيكا: واثقون من الفوز على التشيك

السبت 04/سبتمبر/2021 - 06:00 م
روبرتو مارتينيز
روبرتو مارتينيز
وكالات
أعرب المنتخب البلجيكي، عن ثقته في الفوز على التشيك غدا الأحد، في المباراة التي يخوضها على ملعب الملك بودوان بحضور جماهيري، يبلغ نحو 20 ألف مشجع للمرة الأولى منذ نوفمبر/تشرين ثان من عام 2019.

وقال مدرب المنتخب البلجيكي روبرتو مارتينيز في مؤتمر صحفي "إننا سعداء بفكرة العودة للقاء جمهورنا. سنعود إلى الأوضاع الطبيعية في كرة القدم".

وأشاد مارتينيز بالمباراة الجيدة التي خاضها في مارس/ آذار الماضي في براغ أمام منتخب التشيك، موضحا أنهم سيخوضون هذه المباراة في عقر دارهم وسيحظون بدعم الجماهير، لذا "يجب استغلال هذه الفرصة"، وفقا لوكالة الأنباء البلجيكية.

وتقام مباراة الغد في إطار التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وفي حال فوز منتخب بلجيكا غدا ستمثل خطوة مهمة نحو التأهل بتصدر المجموعة الخامسة بـ10 نقاط في 4 مباريات.

ويحل منتخب التشيك حاليا في المركز الثاني برصيد 7 نقاط.

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