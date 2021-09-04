بيراميدز يستقر على عودة مهاجمه المميز









حسم مسؤولو بيراميدز ملف عودة ناصر منسي مهاجم الفريق الكروي الأول بالنادي السماوي المعار لصفوف الفريق الكروي الأول بنادي طلائع الجيش.





عودة ناصر منسي





و استقر مسؤولو بيراميدز على عودة ناصر منسي لصفوف الفريق الكروي الأول بالنادي السماوي عقب نهاية فترة إعارته لفريق طلائع الجيش، لاسيما بعدما قدم اللاعب مستوى مميز وتألق مع الفريق السماوي.





و يسعى مسؤولو بيراميدز لتمديد عقد ناصر منسي مهاجم الفريق الكروي الأول بالنادي السماوي في الفترة المقبلة لتأمين بقائه مع الفريق مستقبلا.





الجدير بالذكر أن ناصر منسي مهاجم الفريق الكروي الأول بالنادي السماوي يتبقى له في تعاقده مع بيراميدز "موسم واحد" حيث ينتظر غلق ملف تمديد عقده في الفترة المقبلة.



