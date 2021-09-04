Advertisements

بيراميدز يستقر على عودة مهاجمه المميز

السبت 04/سبتمبر/2021 - 06:01 م
بوابة الفجر
علي خلاف


حسم مسؤولو بيراميدز ملف عودة ناصر منسي مهاجم الفريق الكروي الأول بالنادي السماوي المعار لصفوف الفريق الكروي الأول بنادي طلائع الجيش.

عودة ناصر منسي 

و استقر مسؤولو بيراميدز على عودة ناصر منسي لصفوف الفريق الكروي الأول بالنادي السماوي عقب نهاية فترة إعارته لفريق طلائع الجيش، لاسيما بعدما قدم اللاعب مستوى مميز وتألق مع الفريق السماوي.

و يسعى مسؤولو بيراميدز لتمديد عقد ناصر منسي مهاجم الفريق الكروي الأول بالنادي السماوي في الفترة المقبلة لتأمين بقائه مع الفريق مستقبلا.

الجدير بالذكر أن ناصر منسي مهاجم الفريق الكروي الأول بالنادي السماوي يتبقى له في تعاقده مع بيراميدز "موسم واحد" حيث ينتظر غلق ملف تمديد عقده في الفترة المقبلة.

الكلمات المفتاحية

ناصر منسي بيراميدز الزمالك الدوري المصري

أخبار تهمك

تطورات الصفقة التبادلية المرتقبة بين الزمالك وبيراميدز

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة مدوية.. الأهلي ينقلب على الدينامو ويهدده بالتجميد

منذ حوالي 4 ساعات

ضياء السيد قرار استبعاد أحمد عبدالقادر من المنتخب صائب

منذ حوالي 7 ساعات

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر في مواجهة الجابون

منذ ساعتين و 44 دقيقة

الأهلي يحسم صفقتين جديدتين لتدعيم صفوفه

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الأهلي ينهي صفقتين من العيار الثقيل

منذ يومين

عاجل.. لاعبو برشلونة ينقلبون على رونالد كومان

منذ ساعتين و 44 دقيقة

عاجل.. تصريح جديد من السيسي عن السد الإثيوبي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. منصور" يصدم عملائه بشأن سيارات أوبل

منذ حوالي 20 ساعة

كارتيرون يعطي الضوء الأخضر لرحيل ثنائي الزمالك.. ويرفض رحيل الصخرة

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل.. الخطيب يتخذ قرارًا صادمًا بشأن لجنة تخطيط الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

تعليق ناري لعمرو أديب على فوز الزمالك بالدوري

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. بيراميدز يزاحم الأهلي على الصفقة الذهبية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. إنفراجة جديدة في أزمة إيقاف شيكابالا

منذ حوالي 6 ساعات

وفاة نجم برنامج سوبر ستار محمد لافي

منذ ساعة و 12 دقيقة

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم صفقة نارية

منذ حوالي 4 ساعات
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
05:02 م

وفاة نجم برنامج سوبر ستار محمد لافي

عاجل.. تصريح جديد من السيسي عن السد الإثيوبي

02:20 م

عاجل.. إنفراجة جديدة في أزمة إيقاف شيكابالا

12:30 م

الأهلي يحسم صفقتين جديدتين لتدعيم صفوفه

11:03 ص

مفاجأة مدوية.. الأهلي ينقلب على الدينامو ويهدده بالتجميد

02:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: نصف الرئيس الذى حكم أفغانستان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة.. واحدة بواحدة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٠».. على عبد الخالق الموهوب «٢-٣»

ads
Advertisements