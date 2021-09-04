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النيجر .. وفاة أكثر من 88 شخصا بسبب انتشار مرض الكوليرا

السبت 04/سبتمبر/2021 - 06:02 م
بوابة الفجر
وكالات
 لقي أكثر من 88 شخصاً مصرعهم بسبب انتشار مرض الكوليرا في النيجر .

وأفادت وزارة الصحة النيجرية في بيان اليوم، أن انتشار مرض الكوليرا منذ عدة أشهر في النيجر أدى إلى مقتلهم ، مشيرة إلى أن إجمالي المصابين بالكوليرا بلغ 2641 حالة .

وكانت حكومة النيجرية، قد أكدت في وقت سابق أنها اتخذت عدة إجراءات من بينها تكثيف اختبارات الفحص السريع لتقصي الوباء وتعزيز مخزونات الأدوية في المناطق الأكثر تضرراً، وإنشاء مواقع العزل والرعاية في المنازل والمعالجة المنتظمة لنقاط المياه.

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