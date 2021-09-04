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حقيقة امتلاك "مستقبل وطن" لنادي فيوتشر إف سي

السبت 04/سبتمبر/2021 - 06:30 م
فيوتشر اف سي
فيوتشر اف سي
الفجر الرياضي

أعلنت شركة فيوتشر إف سي الاستحواذ على نادي كوكاكولا الصاعد حديثا للدوري الممتاز لكرة القدم، والمنافسة بقوة على المسابقات المحلية في المواسم المقبلة.

وبمجرد إعلان فيوتشر إف سي استحواذه على نادي كوكاكولا انتشرت شائعات بامتلاك حزب مستقبل وطن للنادي نظرا لتواجد بعض أعضاء مجلس إدارة النادي الجديد بحزب مستقبل وطن، وهو ما جعل البعض يربط بين امتلاك الحزب لنادي فيوتشر إف سي، وهو عكس الحقيقة.

وأكد مصدر بالحزب أن نادي حزب مستقبل وطن متواجد بالدرجة الرابعة، وأن نادي فيوتشر إف سي له شركة مسئولة عن إدارته غير تابعة للهيكل التنظيمي للحزب بأي شكل من الأشكال.

وفي المقابل أكدت مصادر بنادي فيوتشر إف سي أن النادي لا يتبع الحزب، فهو نادي استثماري تابع لشركة خاصة لكرة القدم ويتكون مجلس إدارته من بعض رجال الأعمال المنتمين لحزب مستقبل وطن، والبعض الآخر من نجوم كرة القدم السابقين مثل كابتن أحمد شوبير وكابتن أيمن منصور. وأن النادي يطمح في المنافسة بقوة في المنافسات المحلية، ودخول عالم الاستثمار في الرياضة المصرية بما يخدم الكرة المصرية ويحقق الأهداف المرجوة من وراء ذلك.

وتابع أن شركة فيوتشر إف سي، تضم نخبة من رجال الأعمال ونجوم كرة القدم السابقين، حيث يأتي تشكيل مجلس إدارة النادي ليضم المهندس وليد زكي رئيسًا، والكابتن أحمد شوبير نائبًا لرئيس النادي، والدكتور وليد دعبس أمينًا للصندوق، وفي العضوية كل من: النائب علاء عابد، والمهندس محمد حلاوة والمهندس وائل طارق إسماعيل ، والكابتن أيمن منصور والدكتور شريف الجبلي، والكابتن أحمد نجم.

وشدد على أن الشركة ستعلن رسميًا عن تفاصيل الاستحواذ خلال أيام، والكشف عن خطة النادي واستراتيجيته المعتمدة، في مؤتمر صحافي كبير يحضره نخبة من نجوم كرة القدم. كما من المنتظر أن يتم الإعلان عن الإدارة التنفيذية والفنية لفريق فيوتشر إف سي وتشكيل الفريق خلال الأيام القادمة، بعد الانتهاء من كل التفاصيل.

وأشار إلى أن نادي فيوتشر إف سي يطمح إلى المنافسة بقوة في الدوري الممتاز وعدم التواجد للتمثيل المشرف أو العودة سريعا لدوري الدرجة الثانية. كما يستعد النادي لإبرام عدد من الصفقات المهمة لتدعيم الصفوف، وحجز مكان متقدم في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

يذكر أن شركة فيوتشر للاستثمار والتسويق الرياضي استحوذت على نادي كوكاكولا الصاعد حديثًا للدوري الممتاز في قسمه الأول، ليصبح اسمه فيوتشر إف سي بدلا من كوكاكولا.

وصعد نادي كوكاكولا إلى الدوري المصري الممتاز رفقة كل من فاركو والشرقية للدخان، في حين هبط إلى الدرجة الثانية كل من الإنتاج الحربي ووادي دجلة وأسوان

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