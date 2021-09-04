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عاجل - الأهلي يقترب من ضم نجم بيراميدز

السبت 04/سبتمبر/2021 - 06:26 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي

كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي آخر تطورات ملف صفقات الفريق الكروي الأول بالنادي الأحمر في الفترة الجارية من الانتقالات الصيفية.

وأوضح المصدر أن المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي طلب تدعيم صفوف المارد الأحمر بمركز حراسة المرمى.

وتابع المصدر أن علي لطفي و مصطفى شوبير حارسا الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي باتا على وشك الرحيل عن صفوف القلعة الحمراء في الفترة المقبلة.

وأتم المصدر موضحا أن مسؤولي القلعة الحمراء دخلوا في مفاوضات مع المهدي سليمان حارس مرمى الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز في الفترة الأخيرة لضمه بالموسم الجديد.

الكلمات المفتاحية

بيراميدز المهدي سليمان الاهلي

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