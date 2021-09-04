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عضو بالشيوخ: موقف مصر لم يتغير من القضية القبرصية طوال تاريخها

السبت 04/سبتمبر/2021 - 06:28 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
قال الكاتب الصحفي، عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ، إن العلاقات المصرية القبرصية هي علاقات إستراتيجية ليست بين حكومتين فقط ولكن بين شعبين وممتدة قبل عقود، مشددًا على أن موقف مصر لم يتغير من القضية القبرصية.

وأضاف "حسين" في اتصال هاتفي على فضائية "اكسترا نيوز" اليوم السبت أن مصر كانت من أوائل الدول التي اعترفت بجمهورية قبرص ورفضت الغزو التركي بها طوال عقود.

وأشار إلى أن ما فعله الرئيس السيسي هو تأكيد على حقيقة إستراتيجية تستند إلى علاقات شعبية يحكمها المصالح المتبادلة بين البلدين ولاسيما في ظل تشابه الموقف بين البلدين.

وأوضح أن بعض الناس تقيم علاقات مصر مع اليونان وقبرص بأنها نكاية في تركيا وترى أنها عندما يحدث تقارب بين مصر وتركيا قد تبتعد مصر عنهما، مؤكدًا أن علاقة مصر بجيرانها تستند إلى المبادئ وعلاقات حسن الجوار وحرص الدولة المصرية على أن يكون هناك علاقات جيدة مع كل الدول الأخرى.

الكلمات المفتاحية

مصر وقبرص مجلس الشيوخ قبرص اخبار مصر

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