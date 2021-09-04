وزير الصحة النمساوي: لا يمكن تجنب الإغلاق إلا بتحقيق معدل تطعيم أعلى ضد كورونا

قال وزير الصحة النمساوي فولفانج موكشتاين اليوم إنه لا يمكن تجنب سيناريو العودة الى إغلاق البلاد بعد ارتفاع الإصابات الجديدة بمتغير (دلتا) من فيروس كورونا، إلا من خلال تكثيف توزيع اللقاحات وتحقيق أعلى معدل ممكن من التطعيم .





واضاف موكشتاين - في تصريح صحفي اليوم /السبت/ عقب جولة في المدن والبلديات لدعم أنشطة التطعيم - أنه استمع خلال الجولة للأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى، وحثهم على دحض الشكوك والمخاوف والاستمرار فى تلقى جرعة اللقاح الثانية وحث الآخرين على التطعيم .





وتابع: "التطعيم هو أسلم وسيلة لنا للخروج من الوباء وإذا أردنا اجتياز الخريف والشتاء دون إغلاق فعلينا زيادة معدل التطعيم في النمسا."





ولفت الوزير الى حرصه على تفقد الأماكن التى تتسم بأنها ذات معدلات تطعيم منخفضة مع الاعتماد على المناقشات الشخصية لاقناع المواطنين بالاقبال على أخذ اللقاح معتبرا أن هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكننا من خلالها إقناع أكبر عدد ممكن من الناس بالحصول على التطعيم.





يشار الى ان الحكومة النمساوية سوف تجتمع الثلاثاء المقبل لمناقشة الوضع الوبائي فى البلاد فى ضوء ارتفاع الاصابات الجديدة وسط اقتراحات من بعض الجهات العلمية بتطبيق اغلاق فقط على الاشخاص الذين لم يتلقوا اللقاح .



