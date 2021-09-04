Advertisements

تصفيات المونديال.. فنلندا تهزم كازاخستان بهدف نظيف

السبت 04/سبتمبر/2021 - 07:00 م
فنلندا
فنلندا
وكالات
اقتنص منتخب فنلندا فوزا غاليا من ضيفه منتخب كازاخستان 1 / 0 اليوم السبت في الجولة الرابعة من مباريات المجموعة الرابعة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال قطر .2022

وسجل جويل بوهانبالو هدف الفوز لمنتخب فنلندا في الدقيقة .60

وتقدم منتخب فنلندا إلى المركز الثاني بالمجموعة الرابعة برصيد خمس نقاط من ثلاث مباريات بفارق ثلاث نقاط عن فرنسا المتصدرة والتي خاضت أربع مباريات، ويتذيل منتخب كازاخستان الترتيب بنقطتين.

أخبار تهمك

عاجل - تعرف على شرط بن شرقي لتجديد عقد مع الزمالك

منذ 42 دقيقة

تطورات الصفقة التبادلية المرتقبة بين الزمالك وبيراميدز

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - الأهلي يقترب من ضم نجم بيراميدز

منذ ساعة و 17 دقيقة

عاجل.. تصريح جديد من السيسي عن السد الإثيوبي

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة مدوية.. الأهلي ينقلب على الدينامو ويهدده بالتجميد

منذ حوالي 5 ساعات

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم صفقة نارية

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. إنفراجة جديدة في أزمة إيقاف شيكابالا

منذ حوالي 7 ساعات

وفاة نجم برنامج سوبر ستار محمد لافي

منذ ساعتين و 41 دقيقة

الأهلي يحسم صفقتين جديدتين لتدعيم صفوفه

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الأهلي ينهي صفقتين من العيار الثقيل

منذ يومين

حقيقة امتلاك "مستقبل وطن" لنادي فيوتشر إف سي

منذ ساعة و 13 دقيقة

كارتيرون يعطي الضوء الأخضر لرحيل ثنائي الزمالك.. ويرفض رحيل الصخرة

منذ ساعتين و 43 دقيقة

عاجل.. الخطيب يتخذ قرارًا صادمًا بشأن لجنة تخطيط الأهلي

منذ يوم

ضياء السيد قرار استبعاد أحمد عبدالقادر من المنتخب صائب

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. بيراميدز يزاحم الأهلي على الصفقة الذهبية

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. لاعبو برشلونة ينقلبون على رونالد كومان

منذ حوالي 4 ساعات
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
05:02 م

وفاة نجم برنامج سوبر ستار محمد لافي

عاجل - الأهلي يقترب من ضم نجم بيراميدز

06:26 م

عاجل.. تصريح جديد من السيسي عن السد الإثيوبي

02:20 م

عاجل.. إنفراجة جديدة في أزمة إيقاف شيكابالا

12:30 م

الأهلي يحسم صفقتين جديدتين لتدعيم صفوفه

11:03 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: نصف الرئيس الذى حكم أفغانستان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة.. واحدة بواحدة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٠».. على عبد الخالق الموهوب «٢-٣»

ads
Advertisements