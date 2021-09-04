تصفيات المونديال.. فنلندا تهزم كازاخستان بهدف نظيف

اقتنص منتخب فنلندا فوزا غاليا من ضيفه منتخب كازاخستان 1 / 0 اليوم السبت في الجولة الرابعة من مباريات المجموعة الرابعة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال قطر .2022





وسجل جويل بوهانبالو هدف الفوز لمنتخب فنلندا في الدقيقة .60





وتقدم منتخب فنلندا إلى المركز الثاني بالمجموعة الرابعة برصيد خمس نقاط من ثلاث مباريات بفارق ثلاث نقاط عن فرنسا المتصدرة والتي خاضت أربع مباريات، ويتذيل منتخب كازاخستان الترتيب بنقطتين.



