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في 5 نقاط.. تعرف على خطوات التقديم في كلية الشرطة بالعام الجديد

السبت 04/سبتمبر/2021 - 06:36 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
أعلن اللواء محمود توفيق وزير الداخليه، عن تخفيض نسبة القبول بكلية الشرطة من (الحاصلين على شهادة إتمام دراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها، أو شهادة إتمام الدراسة الثانوية التي تمنحها المعاهد الثانوية الأزهرية لهذا العام) ليكون 60% بدلًا من 65% من المجموع الكلى للدرجات. 

وترصد "الفجر" خطوات التقديم لكلية الشرطة من المنزل

 1ـ الدخول على موقع وزارة الداخلية من خلال الانترنت.

 2 ـ اختيار موقع أكاديمية الشرطة.

 3 ـ إدخال الرقم القومي ورقم الجلوس.

 4 ـ تظهر للطالب بيانات "الاسم والمجموع، واسم المنطقة التعليمية".

 5 ـ يظهر للطلاب 3 أيام، يختار منهم يوم لأداء الاختبار الأول

ومن المقرر أن يستمر التقديم حتى يوم الخميس 16 سبتمبر الجاري.

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وزارة الداخلية شروط الكليات العسكرية خطوات التقديم في كلية الشرطة تنسيق الثانوية العامة اخبار مصر

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