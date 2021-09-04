حريق في مخزن علوي لإحدى محلات شارع طرح البحر ببورسعيد



تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة بورسعيد، من السيطرة علي حريق بمحل ملابس جاهزة في شارع طرح البحر، بنطاق حي الشرق، وذلك قبل انتقال النيران إلي المجمع التجاري بالكامل.



نشبت النيران في مخزن في الدور العلوي بالمحل التجاري وساعد تواجد أقمشة وملابس علي اشتعال النيران، وتمثلت الخسائر في المحل التجاري دون وقوع خسائر في الأرواح.



ودفعت إدارة الحماية المدنية بقوات بقيادة العقيد هاني المهدي، رئيس وحدة الإطفاء، وذلك بعد دقائق من تلقي البلاغ، وتمكنت من السيطرة علي السنة النيران، وإخماد الحريق.



