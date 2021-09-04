Advertisements

حريق في مخزن علوي لإحدى محلات شارع طرح البحر ببورسعيد

السبت 04/سبتمبر/2021 - 06:48 م
بوابة الفجر
شيماء الريس

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة بورسعيد، من السيطرة علي حريق بمحل ملابس جاهزة في شارع طرح البحر، بنطاق حي الشرق، وذلك قبل انتقال النيران إلي المجمع التجاري بالكامل.

نشبت النيران في مخزن في الدور العلوي بالمحل التجاري وساعد تواجد أقمشة وملابس علي اشتعال النيران، وتمثلت الخسائر في المحل التجاري دون وقوع خسائر في الأرواح.

ودفعت إدارة الحماية المدنية بقوات بقيادة العقيد هاني المهدي، رئيس وحدة الإطفاء، وذلك بعد دقائق من تلقي البلاغ، وتمكنت من السيطرة علي السنة النيران، وإخماد الحريق.

حريق في مخزن علوي لإحدى محلات شارع طرح البحر ببورسعيد
حريق في مخزن علوي لإحدى محلات شارع طرح البحر ببورسعيد
حريق في مخزن علوي لإحدى محلات شارع طرح البحر ببورسعيد
حريق في مخزن علوي لإحدى محلات شارع طرح البحر ببورسعيد
حريق في مخزن علوي لإحدى محلات شارع طرح البحر ببورسعيد
حريق في مخزن علوي لإحدى محلات شارع طرح البحر ببورسعيد

أخبار تهمك

عاجل.. بيراميدز يزاحم الأهلي على الصفقة الذهبية

منذ حوالي 6 ساعات

حقيقة امتلاك "مستقبل وطن" لنادي فيوتشر إف سي

منذ ساعة و 15 دقيقة

عاجل.. الأهلي ينهي صفقتين من العيار الثقيل

منذ يومين

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم صفقة نارية

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يحسم صفقتين جديدتين لتدعيم صفوفه

منذ حوالي 9 ساعات

تطورات الصفقة التبادلية المرتقبة بين الزمالك وبيراميدز

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - الأهلي يقترب من ضم نجم بيراميدز

منذ ساعة و 19 دقيقة

وفاة نجم برنامج سوبر ستار محمد لافي

منذ ساعتين و 43 دقيقة

كارتيرون يعطي الضوء الأخضر لرحيل ثنائي الزمالك.. ويرفض رحيل الصخرة

منذ ساعتين و 45 دقيقة

عاجل.. إنفراجة جديدة في أزمة إيقاف شيكابالا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - تعرف على شرط بن شرقي لتجديد عقد مع الزمالك

منذ ساعة الا ربع

ضياء السيد قرار استبعاد أحمد عبدالقادر من المنتخب صائب

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. تصريح جديد من السيسي عن السد الإثيوبي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الخطيب يتخذ قرارًا صادمًا بشأن لجنة تخطيط الأهلي

منذ يوم

عاجل.. لاعبو برشلونة ينقلبون على رونالد كومان

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة مدوية.. الأهلي ينقلب على الدينامو ويهدده بالتجميد

منذ حوالي 5 ساعات
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
05:02 م

وفاة نجم برنامج سوبر ستار محمد لافي

عاجل - الأهلي يقترب من ضم نجم بيراميدز

06:26 م

عاجل.. تصريح جديد من السيسي عن السد الإثيوبي

02:20 م

عاجل.. إنفراجة جديدة في أزمة إيقاف شيكابالا

12:30 م

الأهلي يحسم صفقتين جديدتين لتدعيم صفوفه

11:03 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: نصف الرئيس الذى حكم أفغانستان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة.. واحدة بواحدة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٠».. على عبد الخالق الموهوب «٢-٣»

ads
Advertisements