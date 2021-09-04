السكة الحديد يفوز على بلدية المحلة في ودية مثيرة

انتهى الشوط الأول بتعادل الفريقين بهدف لمثله تقدم البلدية بهدف محمد العطار وتعادل السكة الحديد بهدف اسلام فتحي

وفي الشوط الثاني تقدم ريمون مانجا للبلدية وتعادل اسلام الفأر للسكة





وتمكن قائد السكة الحديد عبد الله بيكا من تسجيل الهدف الثالث في الدقائق الأخيرة من المباراة.

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي السكة الحديد بقيادة أمير عزمى الفوز اليوم على فريق بلدية المحلة بقيادة حسن موسى بثلاثية مقابل هدفين في المباراة الودية التي جمعت الفريقين مساء السبت على ملعب نادي السكة الحديد