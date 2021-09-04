لأول مرة منذ 20 عاما.. الإحصاء: انخفاض مستوى الفقر إلى 29.7%





قال اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن مستويات الفقر سجّلت انخفاضًا للمرة الأولى منذ أكثر من 20 عامًا.





وأضاف خلال تصريحات متلفزة، أن مستوى الفقر وصل إلى 29.7%، يما يعني أن هناك 29 مليون مواطن مازالوا تحت خط الفقر، لكنّهأشار إلى أن جهود الدولة خلال الفترة الماضية رفعت 4 ملايين مواطن من أسفل إلى أعلى خط الفقر، واصفًا ذلك بالإنجاز الكبير.





وأشار إلى أن هذا الأمر تحقّق في ظل برنامج الإصلاح الاقتصادي التي تطبقه الدولة منذ سنوات، وهو ما يبعث برسائل طمأنة بأن الدولةتسير جديًا نحو حل المشكلات عبر المشروعات القومية التي تنفّذها الدولة في كافة المجالات.





وضرب بركات مثالًا على ذلك بمشروع زراعة واستصلاح 1.5 مليون فدان، إلى جانب إنشاء أكثر من سبعة آلاف كيلو متر كمشروعات طرق،بما يشكل بنية تحتية أساسية قومية، تساعد على تنشيط حركة التجارة على مستوى الجمهورية.





يُشار إلى أن النشرة السنوية لإحصاءات التوظيف والأجور وساعات العمل لعام 2020، كشفت أن متوسط الأجر الأسبوعي للعاملين في كلمن القطاع العام / الأعمال العام والقطاع الخاص، بلغ 915 جنيها، خلال العام الماضي، وأن هذا المتوسط ارتفع في القطاع العام / الأعمالالعام، في حين تراجع في القطاع الخاص، وأن نشاط إمدادات الكَهرباء والغاز كان الأعلى في متوسط الأجر، في حين كان التعليم أقلالأنشطة أجرا.





وكانت النشرة السنوية لإحصاءات التوظيف والأجور وساعات العمل لعام 2020، قد كشفت أن متوسط الأجر الأسبوعي للعاملين في كل منالقطاع العام / الأعمال العام والقطاع الخاص، بلغ 915 جنيها، خلال العام الماضي، وأن هذا المتوسط ارتفع في القطاع العام / الأعمالالعام، في حين تراجع في القطاع الخاص، وأن نشاط إمدادات الكَهرباء والغاز كان الأعلى في متوسط الأجر، في حين كان التعليم أقلالأنشطة اجرا.





جاء ذلك وفق نشرة أصدرها الجهاز الجهاز المركزي، أظهرت أن متوسط الأجر الأسبوعي في القطاع العام / الأعمال بلغ 1834 جنيهًا خلال2020، مقابل 1479 جنيها في 2019، بارتفاع نسبته 24%.