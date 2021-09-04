برلمانية: المواطن المصري أصبح يتشبع بالرضا (فيديو)



قالت النائبة رشا كُليب، منسق مبادرة حياة كريمة بمحافظة البحيرة، إنها ضمن مجموعة من الشباب خريجي البرنامج الرئاسي في مبادرة تطوير قرى الريف المصري، مشيرة إلى أن الشباب هم أصحاب فكرة مبادرة حياة كريمة، والرئيس عبدالفتاح السيسي تبنى فكرة المبادرة بشكل شخصي وأطلقها في فبراير 2019.



وأضافت "كليب"، خلال حواترها مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أن مبادرة حياة كريمة ترجمت أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وأهمها تأصيل حقوق الإنسان، لأن المواطن المصري من حقه أن يعيش وينعم بسكن كريم، وهو ما يتم العمل عليه.



وأشارت إلى أن المواطن المصري أصبح يتشبع بالرضا في ظل المجهودات التي تبذلها الدولة على أرض الواقع، مضيفة أن أهم ما يميز مبادرة حياة كريمة، أن الجميع ينكر ذاته والرجوع الشئ لأصلة وكل الجهات في الدولة في حالة تناغم، ولأول مرة نجد أن جميع مؤسسات الدولة تجتمع على أمر واحد تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس.



