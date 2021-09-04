Advertisements

برلمانية: المواطن المصري أصبح يتشبع بالرضا (فيديو)

السبت 04/سبتمبر/2021 - 06:53 م
كساب أحمد

قالت النائبة رشا كُليب، منسق مبادرة حياة كريمة بمحافظة البحيرة، إنها ضمن مجموعة من الشباب خريجي البرنامج الرئاسي في مبادرة تطوير قرى الريف المصري، مشيرة إلى أن الشباب هم أصحاب فكرة مبادرة حياة كريمة، والرئيس عبدالفتاح السيسي تبنى فكرة المبادرة بشكل شخصي وأطلقها في فبراير 2019.

وأضافت "كليب"، خلال حواترها مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أن مبادرة حياة كريمة ترجمت أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وأهمها تأصيل حقوق الإنسان، لأن المواطن المصري من حقه أن يعيش وينعم بسكن كريم، وهو ما يتم العمل عليه.

وأشارت إلى أن المواطن المصري أصبح يتشبع بالرضا في ظل المجهودات التي تبذلها الدولة على أرض الواقع، مضيفة أن أهم ما يميز مبادرة حياة كريمة، أن الجميع ينكر ذاته والرجوع الشئ لأصلة وكل الجهات في الدولة في حالة تناغم، ولأول مرة نجد أن جميع مؤسسات الدولة تجتمع على أمر واحد تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس.

أخبار تهمك

عاجل.. تصريح جديد من السيسي عن السد الإثيوبي

منذ حوالي 5 ساعات

ضياء السيد قرار استبعاد أحمد عبدالقادر من المنتخب صائب

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة مدوية.. الأهلي ينقلب على الدينامو ويهدده بالتجميد

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. إنفراجة جديدة في أزمة إيقاف شيكابالا

منذ حوالي 7 ساعات

كارتيرون يعطي الضوء الأخضر لرحيل ثنائي الزمالك.. ويرفض رحيل الصخرة

منذ ساعتين و 45 دقيقة

الأهلي يحسم صفقتين جديدتين لتدعيم صفوفه

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - تعرف على شرط بن شرقي لتجديد عقد مع الزمالك

منذ ساعة الا ربع

عاجل - الأهلي يقترب من ضم نجم بيراميدز

منذ ساعة و 19 دقيقة

عاجل.. بيراميدز يزاحم الأهلي على الصفقة الذهبية

منذ حوالي 6 ساعات

حقيقة امتلاك "مستقبل وطن" لنادي فيوتشر إف سي

منذ ساعة و 15 دقيقة

عاجل.. الخطيب يتخذ قرارًا صادمًا بشأن لجنة تخطيط الأهلي

منذ يوم

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم صفقة نارية

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. لاعبو برشلونة ينقلبون على رونالد كومان

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي ينهي صفقتين من العيار الثقيل

منذ يومين

تطورات الصفقة التبادلية المرتقبة بين الزمالك وبيراميدز

منذ حوالي 3 ساعات

وفاة نجم برنامج سوبر ستار محمد لافي

منذ ساعتين و 43 دقيقة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
05:02 م

وفاة نجم برنامج سوبر ستار محمد لافي

عاجل - الأهلي يقترب من ضم نجم بيراميدز

06:26 م

عاجل.. تصريح جديد من السيسي عن السد الإثيوبي

02:20 م

عاجل.. إنفراجة جديدة في أزمة إيقاف شيكابالا

12:30 م

الأهلي يحسم صفقتين جديدتين لتدعيم صفوفه

11:03 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: نصف الرئيس الذى حكم أفغانستان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة.. واحدة بواحدة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٠».. على عبد الخالق الموهوب «٢-٣»

ads
Advertisements