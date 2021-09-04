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حجازي: هذا هدف اجتماع اللجنة الحكومية العليا المصرية القبرصية

السبت 04/سبتمبر/2021 - 06:53 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن اجتماع اللجنة الحكومية العليا المصرية القبرصية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره القبرصي تأتي لترجمة الزخم السياسي في العلاقات بين البلدين إلى المشروعات التنفيذية المطلوبة.

وأضاف "حجازي" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم السبت أن ترأس الرئيس السيسي ونظيره القبرصي لهذه اللجنة دلالة على أهميتها فالعلاقات الإستراتيجية بين البلدين في حاجة إلى ترجمة على مصالح كافة أطر العلاقات سواء كانت سياسية أو عسكرية أو اقتصادية.

وأشار إلى أن تحقيق هذا التكامل يستلزم هذه الخطوة الهامة التي أشار إليها الرئيس وترأسها بنفسه الاجتماع الأول للجنة الحكومية العليا المصرية القبرصية يعطيها ثقل وزخم هام وحرص من البلدين وترجمة للإرادة السياسية في مشروعات محققة يمكن من خلال التأكيد على عمق العلاقات الإستراتيجية بين البلدين.

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