عاجل - تعرف على شرط بن شرقي لتجديد عقد مع الزمالك

يسعى مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار حسين لبيب، في حسم تجديد عقد نجم الفريق الأول لكرة القدم، خلال الفترة المقبلة.





ومن المقرر أن ينتهي عقد المغربي أشرف بن شرقي صانع ألعاب الفريق، بنهاية الموسم المقبل ولم يتم الحصول على توقيعه حتى هذه اللحظة.





وكان بن شرقي، اشترط على وضع شرط جزائي ضعيف في عقده الجديد من أجل الموافقة على الاستمرار، وهو ما يرفضه مسؤولي القلعة البيضاء.





ويرفض النادي الأبيض طلب اللاعب في وضع شرط جزائي ضعيف، خوفًا من رحيله في أي وقت حال دفع الشرط الجزائي، وهو ما يهدد استقرار الفريق، مستقبلًا.



