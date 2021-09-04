ياسمين صبري تتألق بإطلالة هادئة عبر "إنستجرام"

شاركت الفنانة ياسمين صبري، صورة من أحدث جلسات تصوير لها، عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت "صبري" بفستان برتقالي اللون، كما اعتمدت على الميك أب الهادئ، وتركت شعرها منسدل على كتقها مما آثار إعجاب جمهورها وتفاعلهم.



وكانت آخر أعمال ياسمين صبري مشاركتها في السباق الرمضاني لعام 2020 من خلال مسلسل "فرصة تانية" مع عدد من الفنانين منهم أحمد مجدي وهبة مجدي ونهال عنبر، وحقق المسلسل نجاحا كبيرا منافسا لعدد من الأعمال الدرامية.