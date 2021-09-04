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11 لاعبًا جديدا فى صفوف المجد السكندرى

السبت 04/سبتمبر/2021 - 07:11 م
بوابة الفجر
إسلام عودة



يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادى المجد استعدادته للموسم الجديد تحت إشراف الجهاز الفنى بقيادة أحمد صالح المدير الفنى للفريق.

وخاض الفريق ست مباريات وديه حيث لعب أمام الزمالك مبارتين خسرهما 1/2 ، 0/2 على الترتيب وتعادل مع فاركو 1/1 وسلبيا مع بروكسى وخسر أمام سبورتنج 0/1 و أمام لافيتا ١/٢ .

وتعاقدت إدارة النادى برئاسة إسلام الصياد مع 11 لاعباً حتى الآن وهم : محمد مسعد لاعب بتروجيت ، مهدى صبحى من كوكا كولا ، محمد ممدوح من غزل المحلة ، أحمد صلاح من إيتاى البارود ، السيد نورج من بلقاس ، محمد وحيد من الشرقيه للدخان ، أحمد فراويله من السويس ، محمد ، ظريف من دكرنس ، مصطفى ناصر من الداخلية ، محمد الدقى من الإعلاميين ، محمد عصام من الزرقا.

وفسخت إدارة النادى التعاقد مع أحمد رمضان لاعب المصرى السلوم لعدم اقتناع الجهاز الفنى بأدائه فى التدريبات .

ولم تحسم إدارة النادى حتى الآن ملف اللاعبين الراحلين أو الباقين من لاعبى الموسم الماضى .

ومن المنتظر حسم ملف الراحلين مع نهاية فترة الإعداد وقبل غلق باب القيد .

وصعد نادى المجد السكندرى إلى الممتاز ب بعد تصدرة قمة المجموعة الحادية عشر بالقسم الثالث فى الموسم المنتهى .

ويتكون الجهاز الفنى من : عبد المولى مهنى رئيس الجهاز ، أحمد صالح مدير فنى ، عماد عبد المولى مدير الكرة ، أمير قيصر مدرب عام ، محمد مرسى ماندو مدرب ، محمد النجار مدرب حراس المرمى ، حمدى صالح مدير إدارى ، محمد متولى إداريا ، صلاح عثمان مخططا للأحمال ، عبد الرحمن فاروق أخصائى تأهيل ومدلك .

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