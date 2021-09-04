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كيما يعود لملعبه عقب انتهاء معسكر القاهرة

السبت 04/سبتمبر/2021 - 07:15 م
بوابة الفجر
عاطف الشعيني


استأنف فريق نادي كيما أسوان بقيادة زيزو حشمت تدريباته اليوم السبت بملعب الفريق بأسوان عقب انتهاء معسكره بالقاهرة استعداداً للموسم الجديد في دوري القسم الثاني.


وخاض فريق نادي كيما اسوان معسكر الإعداد للموسم الجديد بالقاهرة خاض خلاله 5 مباريات ودية .

ومن المقرر أن يتدريب لاعبو كيما لمدة أسبوع في اسوان قبل العودة مجددا القاهرة لاستكمال الجزء الثالث من فترة الإعداد.

ويعد فريق كيما أسوان من أكثر الفرق التي قامت بتدعيم الفريق بصفقات من العيار الثقيل حيث نجح مسؤولو النادي في ابرام 10 صفقات والتي جاءت على النحو التالي:

1-عمر عزت هداف البنك الأهلي

2-محمد ناجح لاعب وسط البنك الاهلي

3-اسامة رجب مدافع الجونة وسوهاج

4-حكيم النيجيري من الدوري السعودي

5-عبد المجيد ياسين لاعب وسط الالومنيوم

6-محمد عبد الحفيظ مدافع نادي الالومنيوم

7-نادر السيد مدافع البنك الاهلي ودمنهور

8-مراد صبري هداف الاتصالات والألومنيوم

9-محمد مختار حارس المصرية للاتصالات

10-محمد عبد الشافي لاعب نادي Zed

11-التجديد لقائد الفريق أحمد حسين

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