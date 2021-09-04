جهاد حرازين: مصر دأبت على أن تكون لاعبا أساسيا في دعم القضية الفلسطينية

قال الدكتور جهاد حرازين، أستاذ العلوم السياسية، إن مصر دأبت على أن تكون لاعبا أساسيا في دعم القضية الفلسطينية، والحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني، ودعم القيادة الفلسطينية في مواجهة غطرسة الاحتلال.



وأضاف جهاد الحرازين، خلال حواره ببرنامج "من القاهرة" المذاع عبر فضائية "سكاي نيوز عربية"، مساء اليوم السبت، الرئيس السيسي أعلن عن رؤيته أنه يريد إعادة الإعمار لما دمره الاحتلال في فلسطين، والآن هو في المرحلة الثانية من الإعمار، لافتا إلى أن ما جرى من تغيرات متلاحقة وتطورات على المشهد الدولي والإقليمي أدى لتحريك المياه الراكدة للقضية الفلسطينية.



وأوضح أن القمة المصرية الأردنية الفلسطينية في القاهرة ستساعد في الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة مع تغير الإدارة الأمريكية، فكل ما يهم مصر أن يتم إعادة سبل السلام في فلسطين.

