الاقتصاد الاقتصاد Advertisements موانئ بورسعيد تسجل تداول 22 سفينة اليوم السبت 04/سبتمبر/2021 - 06:52 م الكلمات المفتاحية مصر الاقتصاد المصري الاقتصاد اخبار مصر أخبار تهمك تطورات الصفقة التبادلية المرتقبة بين الزمالك وبيراميدز منذ حوالي 3 ساعات وفاة نجم برنامج سوبر ستار محمد لافي منذ ساعتين و 43 دقيقة عاجل.. الخطيب يتخذ قرارًا صادمًا بشأن لجنة تخطيط الأهلي منذ يوم الأهلي يحسم صفقتين جديدتين لتدعيم صفوفه منذ حوالي 9 ساعات عاجل - تعرف على شرط بن شرقي لتجديد عقد مع الزمالك منذ ساعة الا ربع عاجل - الأهلي يقترب من ضم نجم بيراميدز منذ ساعة و 19 دقيقة عاجل.. تصريح جديد من السيسي عن السد الإثيوبي منذ حوالي 5 ساعات عاجل.. لاعبو برشلونة ينقلبون على رونالد كومان منذ حوالي 4 ساعات كارتيرون يعطي الضوء الأخضر لرحيل ثنائي الزمالك.. ويرفض رحيل الصخرة منذ ساعتين و 45 دقيقة مفاجأة مدوية.. الأهلي ينقلب على الدينامو ويهدده بالتجميد منذ حوالي 5 ساعات ضياء السيد قرار استبعاد أحمد عبدالقادر من المنتخب صائب منذ حوالي 8 ساعات عاجل.. بيراميدز يزاحم الأهلي على الصفقة الذهبية منذ حوالي 6 ساعات حقيقة امتلاك "مستقبل وطن" لنادي فيوتشر إف سي منذ ساعة و 15 دقيقة عاجل.. إنفراجة جديدة في أزمة إيقاف شيكابالا منذ حوالي 7 ساعات خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم صفقة نارية منذ حوالي 6 ساعات عاجل.. الأهلي ينهي صفقتين من العيار الثقيل منذ يومين موضوعات متعلقة موانئ بورسعيد تسجل تداول 24 سفينة اليوم موانئ بورسعيد تسجل تداول 28 سفينة اليوم موانئ بورسعيد تسجل تداول 21 سفينة رغم سوء الأحوال الجوية موانئ بورسعيد تسجل تداول 28 سفينة اليوم موانئ بورسعيد تسجل تداول 21 سفينة اليوم موانئ بورسعيد تسجل تداول 21 سفينة حاويات وبضائع