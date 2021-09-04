مستفيدة من حياة كريمة : "احنا مبسوطين بوجود الريس.. وطالما هو طيب احنا طيبين"

أشادت امرأة عجوز، بمبادرة "حياة كريمة" التي ساهمت في تجديد منزلها، قائلة: "قبل تطوير المنزل الحنيشة والثعابين والفئران كانت تأكل الطعام، وتعيش بيننا في المنزل".



وأضافت خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أن البيت قبل تجهيزه وترميمه كان مسقوفًا بالبوص، متابعة: "الله يستره ويبارك في عمره ويخليه لينا الريس وينصره على من يعاديه".



ولأفتت إلى أن لديها 6 من البنات قامت بتعليمهن وتزويجهن، وكانت تشعر بالحرج عندما يزورها بناتها وأزواجهن لعدم وجود مكان مناسب، متابعة: "احنا مبسوطين بوجود الريس وطالما هو طيب احنا طيبين".

