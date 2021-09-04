Advertisements

مستفيدة من حياة كريمة : "احنا مبسوطين بوجود الريس.. وطالما هو طيب احنا طيبين"

السبت 04/سبتمبر/2021 - 07:23 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
أشادت امرأة عجوز، بمبادرة "حياة كريمة" التي ساهمت في تجديد منزلها، قائلة: "قبل تطوير المنزل الحنيشة والثعابين والفئران كانت تأكل الطعام، وتعيش بيننا في المنزل".

وأضافت خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أن البيت قبل تجهيزه وترميمه كان مسقوفًا بالبوص، متابعة: "الله يستره ويبارك في عمره ويخليه لينا الريس وينصره على من يعاديه".

ولأفتت إلى أن لديها 6 من البنات قامت بتعليمهن وتزويجهن، وكانت تشعر بالحرج عندما يزورها بناتها وأزواجهن لعدم وجود مكان مناسب، متابعة: "احنا مبسوطين بوجود الريس وطالما هو طيب احنا طيبين".

أخبار تهمك

ضياء السيد قرار استبعاد أحمد عبدالقادر من المنتخب صائب

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. بيراميدز يزاحم الأهلي على الصفقة الذهبية

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تصريح جديد من السيسي عن السد الإثيوبي

منذ حوالي 5 ساعات

تطورات الصفقة التبادلية المرتقبة بين الزمالك وبيراميدز

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الخطيب يتخذ قرارًا صادمًا بشأن لجنة تخطيط الأهلي

منذ يوم

كارتيرون يعطي الضوء الأخضر لرحيل ثنائي الزمالك.. ويرفض رحيل الصخرة

منذ ساعتين و 47 دقيقة

حقيقة امتلاك "مستقبل وطن" لنادي فيوتشر إف سي

منذ ساعة و 17 دقيقة

مفاجأة مدوية.. الأهلي ينقلب على الدينامو ويهدده بالتجميد

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - تعرف على شرط بن شرقي لتجديد عقد مع الزمالك

منذ ساعة الا ربع

الأهلي يحسم صفقتين جديدتين لتدعيم صفوفه

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. لاعبو برشلونة ينقلبون على رونالد كومان

منذ حوالي 4 ساعات

وفاة نجم برنامج سوبر ستار محمد لافي

منذ ساعتين و 45 دقيقة

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم صفقة نارية

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - الأهلي يقترب من ضم نجم بيراميدز

منذ ساعة و 21 دقيقة

عاجل.. إنفراجة جديدة في أزمة إيقاف شيكابالا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الأهلي ينهي صفقتين من العيار الثقيل

منذ يومين
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
05:02 م

وفاة نجم برنامج سوبر ستار محمد لافي

عاجل - الأهلي يقترب من ضم نجم بيراميدز

06:26 م

عاجل.. تصريح جديد من السيسي عن السد الإثيوبي

02:20 م

عاجل.. إنفراجة جديدة في أزمة إيقاف شيكابالا

12:30 م

الأهلي يحسم صفقتين جديدتين لتدعيم صفوفه

11:03 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: نصف الرئيس الذى حكم أفغانستان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة.. واحدة بواحدة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٠».. على عبد الخالق الموهوب «٢-٣»

ads
Advertisements