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إصابة نائب محافظ المنوفية والسكرتير العام بفيروس كورونا

السبت 04/سبتمبر/2021 - 07:27 م
بوابة الفجر
سناء عثمان
أصيب محمد موسى نائب محافظ المنوفية، واللواء علاء رشاد سكرتير عام المحافظة، اليوم السبت، بفيروس كورونا.

وأكد اللواء علاء رشاد سكرتير عام المحافظة، أنه تبين الإصابة عقب إجرائهما مسحة وتبين إيجابية الحالتين ويخضعان للعزل المنزلى.

كان اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية أكد اليوم، على تفعيل كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الموجة الرابعة لفيروس كورونا المستجد، موجهًا بمرور لجان التفتيش والمتابعة على جميع المديريات الخدمية والمصالح الحكومية والجهات التى تقدم خدمات للمواطنين لمتابعة موقف الإجراءات الاحترازية.

كما شدد على الجهات الخدمية بالمحافظة، على عدم تأدية الخدمة إلا لمرتدى الكمامات الطبية خاصة بالأماكن الأكثر إقبالًا للمواطنين كالشهر العقارس والسجل المدنس وغيرها من الجهات الأخرى.

وأكد المحافظ بضرورة التنسيق الكامل مع التربية والتعليم والجامعات لتطعيم كل العاملين بالقطاعين باعتبارهم ذات أولوية أولى والمتابعة اليومية لسرعة الانتهاء من تطعيمهم قبل بداية العام الدراسى الجديد، جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا وبحضور اللواء عماد يوسف السكرتير العام المساعد وأعضاء اللجنة.

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