تعرف على موعد أولى مباريات إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا





يستهل فريق انتر ميلان الإيطالي مشواره في بطولة دوري أبطال أوروبا 2021 – 2022 بمواجهة نارية ضد نظيره ريال مدريد الإسباني منتصف شهر سبتمبر الجاري، على ملعبه "سان سيرو"، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات بالبطولة الأوروبية.

ويلعب فريق انتر ميلان ضمن المجموعة الرابعة مع أندية (ريال مدريد الإسباني، وشاختار الأوكراني، وشريف تيراسبول المولدوفي). ويعد الانتر والريال هما المرشحان الأبرز للتأهل عن هذه المجموعة.





وتنطلق مباراة انتر ميلان مع نظيره ريال مدريد يوم الأربعاء الموافق الخامس عشر من شهر سبتمبر الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، في السويد ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات ببطولة دوري الأبطال.





وستذاع مباراة ريال مدريد وانتر ميلان يوم الأربعاء 15 سبتمبر، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الرياضية الناقل الحصري والرسمي لمباريات بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.



