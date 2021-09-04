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أسعار الجنيه الاسترليني فى مصر اليوم

السبت 04/سبتمبر/2021 - 07:25 م
بوابة الفجر

استقر سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصري، بشكل ملحوظ، اليوم الخميس 2 سبتمبر 2021، مسجلاً21.77 جنيها للشراء، 21.95  جنيها للبيع وذلك حسب البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري




وتستعرض بوابة "الفجر"، أسعار صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصري بالبنوك اليوم:


البنك المركزي المصري: 21.77 جنيها للشراء 21.95 جنيها للبيع.


بنك عودة : 21.71 جنيه للشراء  و21.89 جنيه للبيع


بنك الأهلى اليوناني: 21.71 جنيه للشراء  و21.87 جنيه للبيع


البنك المصري الخليجي: : 21.55جنيه للشراء 21.82 جنيه للبيع


بنك مصر ايران: 21.04 جنيه للشراء و21.37 جنيه للبيع.


البنك الأهلى الكويتي:21.74جنيه للشراء 21.96 جنيه للبيع.


البنك التجاري الدولي:22.10جنيه للشراء 22.35 جنيه للبيع.

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