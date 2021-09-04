أسعار الجنيه الاسترليني فى مصر اليوم

استقر سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصري، بشكل ملحوظ، اليوم الخميس 2 سبتمبر 2021، مسجلاً21.77 جنيها للشراء، 21.95 جنيها للبيع وذلك حسب البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري.













وتستعرض بوابة "الفجر"، أسعار صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصري بالبنوك اليوم:





البنك المركزي المصري: 21.77 جنيها للشراء 21.95 جنيها للبيع.





بنك عودة : 21.71 جنيه للشراء و21.89 جنيه للبيع.





بنك الأهلى اليوناني: 21.71 جنيه للشراء و21.87 جنيه للبيع.





البنك المصري الخليجي: : 21.55جنيه للشراء 21.82 جنيه للبيع.





بنك مصر ايران: 21.04 جنيه للشراء و21.37 جنيه للبيع.





البنك الأهلى الكويتي:21.74جنيه للشراء 21.96 جنيه للبيع.





البنك التجاري الدولي:22.10جنيه للشراء 22.35 جنيه للبيع.